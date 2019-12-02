В Забайкалье после ДТП с 19 погибшими проверят весь транспорт

Весь транспорт Забайкальского края, осуществляющий пассажирские перевозки, будет проверен. Причиной послужило падение с моста в Сретенском районе рейсового автобуса, в результате которого погибли 19 человек.

"Целый ряд таких событий или близких к ним по характеру произошел в других регионах страны, прокуратурой уже отданы указания о проведении тщательной проверки ", - цитирует ТАСС слова губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Напомним, что авария произошла вчера около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска Забайкальского края. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.

Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. Состояние 12-летней девочки - единственного ребенка из пострадавших в ДТП - улучшилось. Также врачи спасли жизнь будущего ребенка пассажирки, которая находится на шестом месяце беременности.

2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура.