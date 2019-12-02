В Забайкалье пострадавшим в аварии выплатят 27 миллионов рублей

Правительство Забайкальского края из своего резервного фонда выделит средства на матпомощь родным погибших и пострадавших в аварии с автобусом.

Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 миллионов рублей, средства будут направлены из резервного фонда правительства Забайкалья, рассказал заместитель председателя правительства региона Андрей Кефер.

Семьи жертв получат по миллиону рублей. Пострадавшие, которые находятся состоянии средней и тяжелой степени, - по 400 тысяч, легкой - по 200 тысяч рублей. Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списка, заверил Андрей Кефер.

Кроме этого администрация Сретенского района, где произошло ДТП, переведет семьям погибших по 60 тысяч рублей на организацию похорон. Помогут и тем, кто в аварии лишился документов. Сейчас в правительстве региона формируют списки нуждающихся в этом людей.

Авария произошла 1 декабря, в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной того, что водитель потерял управление, стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира.