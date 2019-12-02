В Забайкалье пострадавшим в аварии выплатят 27 миллионов рублей

Новости

Минстрой назвал ожидаемую на конец года ставку по ипотеке 14:22
В Китае найден неизвестный эмбрион возрастом 609 миллионов лет 14:20
Сеул предложил Пхеньяну обсудить развитие турзоны на побережье КНДР 14:13
Мартин Скорсезе объяснил, почему "Ирландец" - не сериал 14:12
Колосков просит наказать Дзюбу за слова про фашистов 14:07
В Удмуртии четыре человека отравились угарным газом 14:07
Путин и Эрдоган встретятся 8 января 14:04
Скончался главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин 14:03
В Беларуси стартовали отборы на "Славянский базар-2020" 14:02
В Крыму полицейский остановил водителя с риском для жизни 13:59
Появилось видео задержания рецидивиста, напавшего на красноярского врача 13:59
Критики заявили, что "Ведьмак" круче "Игры престолов" 13:55
Суд подтвердил арест 9 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края 13:53
На Кубани женщине спасли жизнь, удалив редкую опухоль сердца 13:53
В Петербурге из-за пожара в коммуналке эвакуировали детсад 13:49
В Новосибирске создали "умный" источник питания самолетов для Арктики 13:48
В Крыму оценили призыв Зеленского к США помочь вернуть полуостров 13:44
В Нижнем Новгороде более 2,5 тысячи человек остались без тепла 13:42
В Москве спасли мальчика, который пытался помочь котенку 13:35
Готовится законопроект о приравнивании наркоторговцев к террористам 13:28
Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ 13:20
Вышел тизер финального сезона сериала "Родина" 13:17
В Госдуме высмеяли сообщение о выигрыше Украины на рынке вооружений 13:11
Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик 13:07
Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в "Бутырку" 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье пострадавшим в аварии выплатят 27 миллионов рублей

Текст: Юлия Гарднер (Чита)

Правительство Забайкальского края из своего резервного фонда выделит средства на матпомощь родным погибших и пострадавших в аварии с автобусом.

Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 миллионов рублей, средства будут направлены из резервного фонда правительства Забайкалья, рассказал заместитель председателя правительства региона Андрей Кефер.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
Главы регионов ДФО выразили соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье

Семьи жертв получат по миллиону рублей. Пострадавшие, которые находятся состоянии средней и тяжелой степени, - по 400 тысяч, легкой - по 200 тысяч рублей. Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списка, заверил Андрей Кефер.

Кроме этого администрация Сретенского района, где произошло ДТП, переведет семьям погибших по 60 тысяч рублей на организацию похорон. Помогут и тем, кто в аварии лишился документов. Сейчас в правительстве региона формируют списки нуждающихся в этом людей.

Авария произошла 1 декабря, в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной того, что водитель потерял управление, стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала готовность Украины принять пару российских областей
В районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за ДТП с 19 погибшими
Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ
В Госдуме высмеяли сообщение о выигрыше Украины на рынке вооружений
США намерены сотрудничать с ЕС против России, Ирана и КНР