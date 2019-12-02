В Забайкалье проанализируют частые смертельные ДТП на дорогах

В Забайкальском крае по указанию прокуратуры проверят весь пассажирский транспорт, после ряда крупных ДТП в регионе с большим количеством жертв.

Первого декабря с моста упал рейсовый автобус. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. А несколько недель назад в регионе за сутки произошло два ДТП, жертвами которых стали 11 человек.

"Это не первая трагедия в Забайкалье, к сожалению. Нужно быть более внимательными и собранными, особенно тем, от кого зависит жизнь других людей", - сказал на оперативном совещании губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По указанию прокуратуры после ЧП 1 декабря в регионе проверят весь пассажирский транспорт, чтобы исключить причины повторного возникновения подобных трагедий.

"Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал Александр Осипов.

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