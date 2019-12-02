Возбуждено второе дело по факту ДТП с 19 погибшими в Забайкалье

Следователь специализированного отдела по расследованию ДТП УМВД России по городу Чите возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (часть 5 статьи 264 УК РФ) после падения с моста пассажирского автобуса в Сретенском районе близ станции Куэнга.

Ранее региональный следком возбудил другое уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе УМВД Забайкалья, материалы нового дела уже переданы в СК для объединения с первым.

Тем временем, автобус, попавший в аварию, собираются увезти в Читу для расследования. Как сообщает ТАСС, об этом на оперативном совещании у губернатора заявил и. о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

Напомним, ДТП случилось 1 декабря около трех часов дня по местному времени. Рейсовый автобус, в котором находилось 43 человека, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Погибли 19 пассажиров, в том числе двое детей полутора и трех лет. На данный момент родственники опознали 17 человек. Еще 22 человека пострадали, 19 из них госпитализированы.