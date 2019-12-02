Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза

Автомобильный мост на въезде в Оренбург обрушился во время проезда по нему грузового автомобиля. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ТАСС, ЧП произошло на улице Терешковой при въезде в город со стороны колхоза Ленина. Как уточнили агентству в региональном МВД, обрушился круговой объездной мост, на котором проводится реконструкция. В месте проведения работ с 15 ноября было введено поэтапное ограничение движения автомобилей, но полностью проезд не перекрывали.

Как сообщили "РГ" в региональном МЧС, сигнал о происшествии поступил в 19 часов 10 минут по местному времени. Рухнул пролет длиной 200 метров. В момент обрушения на мосту находились грузовой автомобиль и легковушка. Как уточняет информированный источник "Интерфакс", возможной причиной аварии стал самосвал, груженый щебнем. По его словам, ветхий мост не выдержал веса и обрушился. Сейчас точные причины ЧП выясняются компетентными службами. Позже в МЧС также подтвердили РИА Новости, что обрушение произошло во время проезда большегруза с полуприцепом.

На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, что обрушились несколько пролетов моста. Обломки загородили дорогу, образовалась пробка. На одном из фото видно, что большегруз в результате падения перевернулся на бок. Дежурный МВД уточнил агентству, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, организуется объезд места аварии.

В результате ЧП пострадали три человека. Один из них отказался от госпитализации. Двоих отправили в больницу. По уточненным данным, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести. Второй получил легкие травмы.

По факту ЧП началось заседание штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям. На место выехали первый вице-губернатор области Сергей Балыкин, вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, глава минстроя Александр Полухин, а также глава Оренбурга Дмитрий Кулагин.