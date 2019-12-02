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02.12.2019 16:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Новая волна" в 2020 году переедет в Казань

Текст: Олег Платонов

Международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки "Новая волна" в 2020 году пройдет в Казани. Об этом заявил его создатель Игорь Крутой в столице Татарстана.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Он пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что в следующем году будет праздноваться 100-летие ТАССР.

- Это достаточно амбициозный проект, около 1300 участников, огромный телевизионный продакшн, - подчеркнул Игорь Крутой. - Я думаю, за неделю, пока в Казани будет проходить "Новая волна", жизнь города изменится.

Композитор прибыл в Казань на культурно-благотворительный фестиваль "Добрая волна". Он позволяет проявить таланты детям с ограниченными возможностями.

Напомним, конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. А с 2015 года его перенесли в Сочи.

В разные годы его участниками были Сергей Лазарев, Дима Билан, Джамала, Нюша и другие популярные исполнители.

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