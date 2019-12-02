Три человека пострадали при обрушении моста под Оренбургом

В районе поселку Кушуль Оренбургской области обрушился объездной мост. В результате пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По данным агентства, обрушился автомобильный мост, который используется для кругового объезда. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, обрушился мост на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По словам собеседника агентства, обрушился мостовой пролет длиной 150-200 метров.

Как уточнили в минздраве региона, пострадали три человека, которые проводили ремонтные работы на мосту. По предварительным данным, двое из них получили легкие травмы - у одного ушиб головы, у второго - ноги. Их увезли в больницу. Третий пострадавший отказался от госпитализации. В то же время в МЧС по региону сообщили, что состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

На месте работают экстренные службы региона и полиция. Для ликвидации последствий ЧП привлечены 39 человек и 16 единиц спецтехники. Причины обрушения уточняются.