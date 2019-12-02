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02.12.2019 16:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России создана новая промышленная грантовая площадка

Воспользоваться ей смогут студенты и молодые ученые
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
В ноябре этого года Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") учредил грантовый фонд для поддержки молодежных научно-технических инициатив и практического развития машиностроительного комплекса. Механизмом выявления и отбора инновационных проектов является организованный предприятием открытый конкурс "Вектор реализации".
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Участниками конкурса и соискателями грантов могут стать студенты вузов России и молодые ученые до 35 лет включительно, в том числе студенты и аспиранты, работающие на ИЭМЗ "Купол".

Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
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Конкурс реализуется по трем номинациям: "Инновационная идея" (концепт инновационного продукта), "Инновационный проект" (конструкторское или технологическое решение), "Научное достижение в сфере инноваций" (фундаментальное научное исследование в области создания и изучения новых материалов, технологий и оборудования, радиоэлектроники и приборостроения, энергоэффективности и энергобезопасности). Один из главных критериев оценки идей и проектов - перспективы внедрения инноваций в производственный процесс машиностроительного предприятия. С учетом специфики отрасли актуальными для исследований темами являются диверсификация и развитие гражданской продукции на предприятиях ОПК, информационные продукты, направленные на цифровизацию процессов, обработку "больших данных" и внедрение нейросетей, технологий в области энергетики, экологии и ресурсосбережения.

Проекты оценит экспертная комиссия, в состав которой войдут руководители и специалисты ИЭМЗ "Купол", ведущие ученые высшей школы РФ, специалисты в области инновационного предпринимательства и информационных технологий, представители высокотехнологичных отраслей промышленности России.

Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
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Сбор заявок - до 30 апреля 2020 года. Отборочный (заочный) тур - до 30 сентября 2020 года. Очная защита проектов, вышедших в финал, будет в октябре 2020 года.

Победители конкурса "Вектор реализации" (авторы или авторские коллективы) получат грант в сумме до 300 тысяч рублей, а также возможности для внедрения инноваций на базе ИЭМЗ "Купол" и его предприятий-партнеров.

- На ИЭМЗ "Купол" уже несколько десятилетий действует корпоративная площадка поддержки молодежных инициатив - форум научно-технического творчества, где наши молодые специалисты защищают свои проекты в области развития науки и производства, усовершенствования процессов. Около 80 процентов из них воплощаются на заводе с экономическим эффектом для предприятия и организационными дивидендами для генераторов идей. Но главный результат этой деятельности - новое качество нашей заводской технической молодежи, которая осознает себя движущей силой изменений и реально становится проводником многих жизненно важных для предприятия инициатив. Грантовая площадка "Вектор реализации" - это масштабирование уже зарекомендовавших себя принципов работы, попытка вовлечь более широкую молодежную аудиторию в научно-техническое творчество в интересах российской промышленности, - прокомментировал генеральный директор ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов.

Он также подчеркнул: идея учредить заводской грантовый фонд для молодых новаторов всей страны принадлежит Совету молодежи "Купола". Она была озвучена на диспуте "Молодежь сегодня: проблемы и перспективы", который прошел в рамках форума научно-технического творчества молодежи ИЭМЗ "Купол" весной 2019 года.

Положение о грантовом конкурсе "Вектор реализации" размещено на сайте ИЭМЗ "Купол".

Материал подготовлен в сотрудничестве АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

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