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02.12.2019 16:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновской области подвели промежуточные итоги исполнения бюджета

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и экономической политике Александр Чепухин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Ульяновской области.

Оно было посвящено подведению итогов работы ведомства за девять месяцев и формированию планов на будущий год.

В 2020 году ожидается, что доходы регионального бюджета будут рекордными - порядка 66 миллиардов рублей, а к концу года, возможно, достигнут 70 миллиардов. Основное пополнение казны обеспечивают рост акцизов и сбор региональных налогов.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
Спикер Заксобрания Ульяновской области оценил принятый бюджет

В этом году за девять месяцев доходы казны превысили 48,3 миллиарда рублей, а расходная часть достигла порядка 50,7 миллиардов, что на 11,5% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Общий объем поступивших налоговых и неналоговых доходов составил почти 39,8 миллиарда рублей, это на 4,3 процента больше, чем в предыдущем году. Из них около 9,8 миллиардов рублей составили акцизы на алкогольную продукцию, почти 8,8 миллиардов - сборы налога на прибыль организаций, 7,8 миллиарда - доходы от НДФЛ. В бюджеты муниципальных образований за девять месяцев перечислено более 5,7 миллиардов рублей.

- В результате реализации мероприятий по созданию условий для развития налоговой базы и стимулированию инвестиционной активности дополнительные поступления в региональную казну составили 138,1 миллиона рублей. Проделанная работа по легализации заработной платы, сокрытой от налогообложения, и погашению недоимки по НДФЛ, что пополнило бюджет на 183,5 миллиона. Еще около 170 миллионов удалось привлечь за счет повышения собираемости налогов, 86 миллионов - от сдачи в аренду государственного имущества, - сообщила министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации расходов бюджета составил 488,6 миллиона рублей. В итоге Ульяновская область вошла в число 24 субъектов РФ с высоким качеством управления региональными финансами, согласно оценке минфина России.

За девять месяцев расходы областной казны исполнены на 72,8 процента от годового плана. Из них более 66 процентов или почти 30 миллиардов рублей направлены на социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Наиболее низкий уровень освоения средств зафиксирован по государственным программам охраны окружающей среды, развития культуры, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, формирования комфортной городской среды.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
В Ульяновской области вырастут расходы бюджета на социальную сферу

Председатель бюджетного комитета областного парламента Александр Чепухин напомнил о принятии бюджета региона на 2020 год во втором чтении, подчеркнув, что работа над главным финансовым документом еще не закончена.

- Доходная часть казны вскоре пополнится на 2,13 миллиарда рублей из федерального центра, в дальнейшем возможно поступление дополнительных акцизов. Имеются и резервы по НДФЛ, налогу на прибыль организаций - в сумме не менее двух миллиардов. К сожалению, в работу по увеличению доходов бюджета включились пока не все исполнительные органы власти. Важно, чтобы каждое ведомство имело полное представление о сборе налогов и средней заработной плате на предприятиях своей отрасли, как это практикуется министерством АПК и развития сельских территорий. То же касается исполнителей государственных и муниципальных контрактов. По статистике налоговых органов наиболее низкая зарплата в регионе у работников дорожного хозяйства, в несетевой торговле и у риелторов. Получается, эти сферы не только скрывают реальные доходы, но и оттягивают на себя часть расходов бюджета, предназначенных на социальную поддержку нуждающихся граждан, - говорит Александр Чепухин.

В заключение он призвал представителей областного минфина и специалистов по финансовым вопросам муниципальных администраций совместно с профильным комитетом Законодательного Собрания работать над решением данных проблем.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области
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