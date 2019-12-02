Житель Нижегородской области украл 65 млн при установке водопровода

В Нижегородской области задержан подозреваемый в хищении 65 миллионов рублей при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Следствие установило, что 39-летний житель Балахнинского района, возглавлявший общество с ограниченной ответственностью, с декабря 2016 года по апрель 2018 года вступил в сговор с директором одного из обществ и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия и похитил деньги на сумму более 65 миллионов рублей.

Эти средства предназначались на строительство центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории Кстовского района.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", предусматривающее лишение свободы на срок до десяти лет.