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02.12.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Нижегородской области украл 65 млн при установке водопровода

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нижегородской области задержан подозреваемый в хищении 65 миллионов рублей при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В Дагестане выявили хищение 15,7 млн рублей в сфере энергетики

Следствие установило, что 39-летний житель Балахнинского района, возглавлявший общество с ограниченной ответственностью, с декабря 2016 года по апрель 2018 года вступил в сговор с директором одного из обществ и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия и похитил деньги на сумму более 65 миллионов рублей.

Эти средства предназначались на строительство центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории Кстовского района.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", предусматривающее лишение свободы на срок до десяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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