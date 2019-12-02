Бизнесу предложили поучаствовать в строительстве жилья для пострадавших от паводка

Опробовать новейшие разработки в области строительства на площадках в Иркутской области, где возводится жилье для пострадавших от паводка, могут их авторы. Это предложил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, осматривая выставку инновационных строительных технологий, проходившую в рамках XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых строительных организаций.

На выставке были представлены, в частности, системы видеонаблюдения за стройплощадками, в том числе с помощью дронов, "умные счетчики". Ознакомившись с новой технологией возведения стен домов, министр предложил одной из компаний продемонстрировать преимущества своих разработок на стройплощадках в Иркутской области. По словам Якушева, нередко, когда новейшие технологии пытаются применить, непосредственно на стройплощадке возникают различные проблемы: то земельный участок не подходит, то не хватает квалифицированного персонала.

"Вот Иркутская область... Все предлагают технологии. Но все предлагают привезти домокомплект и бросить его на площадку. Это никому не интересно! Мы должны получить готовое жилье. Привести человека, человек должен туда заехать и жить. А со сборкой начинаются проблемы" - отметил министр.