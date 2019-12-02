Экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу будут судить за "Зимнюю вишню"

Генеральная прокуратура направила в суд дело экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова в связи с трагедией в "Зимней вишне", передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства.

Кроме него обвиняемым по делу проходит также Григорий Терентьев, подчиненный Мамонтова, занимавший должность главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору.

Их обвиняют в присвоении и растрате, халатности и мошенничестве. Дело передано в Центральный райсуд Кемерова.

По мнению следствия, Мамонтов и Терентьев, знали о нарушениях противопожарной безопасности в торговом центре, однако необходимая проверка не была проведена. Закрытые аварийные выходы и сломанная система пожаротушения повлекли за собой столь серьезные последствия пожара. Причиной этому следствие называет, в том числе, халатность ответственных лиц.

Напомним, 25 марта прошлого года произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.