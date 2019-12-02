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02.12.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу будут судить за "Зимнюю вишню"

Генеральная прокуратура направила в суд дело экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова в связи с трагедией в "Зимней вишне", передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства.

Фото: Рашит Салихов
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Кроме него обвиняемым по делу проходит также Григорий Терентьев, подчиненный Мамонтова, занимавший должность главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору.

Их обвиняют в присвоении и растрате, халатности и мошенничестве. Дело передано в Центральный райсуд Кемерова.

По мнению следствия, Мамонтов и Терентьев, знали о нарушениях противопожарной безопасности в торговом центре, однако необходимая проверка не была проведена. Закрытые аварийные выходы и сломанная система пожаротушения повлекли за собой столь серьезные последствия пожара. Причиной этому следствие называет, в том числе, халатность ответственных лиц.

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Напомним, 25 марта прошлого года произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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