Города Кузбасса окутал густой смог

Густой и плотный смог окутал Кемерово. Видимость на улицах не превышает нескольких метров, а в воздухе стоит едкий запах, вызывающий удушье, тошноту и головную боль.

То, что в столице Кузбасса и еще двух городах складываются неблагоприятные метеоусловия, синоптики сообщили накануне. Кемеровская гидрометеостанция, как заявляет пресс-служба областного правительства, по итогам наблюдений объявила режим "черного неба" I степени с 17 часов первого декабря до 18 часов второго декабря в областном центре, а с полудня второго декабря до 18 часов третьего декабря - в Новокузнецке и Прокопьевске. Однако Кемерово накрыло мутной пеленой смога ближе к вечеру понедельника.

- Для снижения негативного воздействия на окружающую среду крупные химические, металлургические и другие промышленные предприятия сокращают выбросы загрязняющих веществ на 15-20 процентов, - пояснили в пресс-службе. - Усиливается контроль за работой газоочистного оборудования и автоматических систем управления, проводится внеочередная проверка автотранспорта на дымность выхлопных газов, ограничивается работа вспомогательного оборудования (сварочные работы, металлообработка, покрасочные работы и так далее).

В то же время значительную долю выбросов в атмосферу составляют выхлопы автотранспортных средств. Определенный вклад вносит и печное отопление в частном секторе. При неблагоприятных метеоусловиях, учитывая еще и географическое положение региона, все вредные вещества задерживаются в приземных слоях воздуха. Антициклон и отсутствие ветра способствует образованию дымки, тумана и смога.

Специалисты советуют горожанам как можно реже выходить на улицу, возвращаясь домой, принимать душ, промывать рот и нос чистой водой или физраствором, по возможности не открывать окна и ежедневно проводить влажную уборку. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует всегда иметь при себе необходимые медикаменты.