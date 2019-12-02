На трассе Р-258 в Приангарье из-за снегопада перекрыто движение фур

Из-за снегопада введено ограничение на движение большегрузного автотранспорта по трассе Р-258 "Байкал".

Как сообщает ТАСС, сначала ограничение на движение грузовиков было введено только в сторону поселка Култук из Иркутска. Однако, по данным Упрдор "Прибайкалье", в оперативном управлении которого находится трасса, в ночь на понедельник в регионе прошел сильный снегопад, в результате в Иркутске на выездах из города утром образовались многокилометровые пробки.

Поэтому сейчас ограничения на Р-258 введены в обе стороны. На дороге работает снегоуборочная техника, только за прошедшую ночь было использовано 800 тонн пескосоляной смеси.

ДТП на трассе за сутки не зарегистрировано.