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02.12.2019 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе Р-258 в Приангарье из-за снегопада перекрыто движение фур

Текст: Дмитрий Лапин

Из-за снегопада введено ограничение на движение большегрузного автотранспорта по трассе Р-258 "Байкал".

В Челябинской области из-за снегопада перекрыта трасса М5

Как сообщает ТАСС, сначала ограничение на движение грузовиков было введено только в сторону поселка Култук из Иркутска. Однако, по данным Упрдор "Прибайкалье", в оперативном управлении которого находится трасса, в ночь на понедельник в регионе прошел сильный снегопад, в результате в Иркутске на выездах из города утром образовались многокилометровые пробки.

Поэтому сейчас ограничения на Р-258 введены в обе стороны. На дороге работает снегоуборочная техника, только за прошедшую ночь было использовано 800 тонн пескосоляной смеси.

ДТП на трассе за сутки не зарегистрировано.

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