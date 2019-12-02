Появилось видео задержания рецидивиста, напавшего на красноярского врача

Полицейские в Лесосибирске Красноярского края по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в разбойном нападении на врача.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, злоумышленник напал на доктора в подъезде жилого дома - врач детской поликлиники направлялся на вызов к заболевшему ребенку. Избив свою жертву, подозреваемый отобрал у врача телефон и бумажник. Наличных денег в нем не оказалось, и тогда злоумышленник потащил пострадавшего на улицу, к банкомату - снять средства с карточки. Там избиение продолжалось, пока неподалеку не оказались прохожие.

С многочисленными травмами пострадавший оказался в реанимации. На месте происшествия оперативно-следственная группа и участковый уполномоченный вели опрос свидетелей, выясняя приметы подозреваемого. По ним участковый узнал рецидивиста. Им оказался 36-летний местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.

Следователем ОМВД по Лесосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 162 УК РФ "Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия". Расследование преступления продолжается.