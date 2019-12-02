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02.12.2019 15:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Строительство новых микрорайонов в Тулуне идет в соответствии с графиком

Текст: Валентин Волгин
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло побывал сегодня с рабочим визитом в Иркутской области.
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Перед началом совещания полпред вместе с Губернатором Приангарья Сергеем Левченко объехал территорию и посмотрел, как идут работы по строительству микрорайона Угольщиков, микрорайона Березовая роща, новой школы на 1 275 мест.

Строительство жилья на территории Тулуна идет по плану. До конца декабря будут построены 25 индивидуальных жилых домов с участками 15 соток в микрорайоне Березовая роща. В марте будут сданы жилые дома в микрорайоне Угольщиков.

- На сегодняшний день 4 226 семей, а это более 11 тысяч человек, уже получили жилье. Сотни семей уже выбрали свой вариант и заключают договоры на строящееся жилье. Остальные еще определяются, где они будут жить: в индивидуальном доме или многоквартирном, - рассказал Сергей Левченко.

В Иркутской области разработана программа по снижению числа бедных

По данным, которые представил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, 59 процентов освоивших сертификаты людей остались на территории, где проживали ранее, около 30 процентов остались в пределах Иркутской области, остальные уехали за пределы региона.

Сергей Меняйло отметил, что строительство нового жилья ведется в объеме, необходимом для расселения всех пострадавших, желающих остаться в Тулуне. Однако учитывая, что многие пострадавшие от наводнения переехали в другие районы и даже регионы страны, необходимо четко представлять степень востребованности возводимого жилья. Для этого власти на местах должны организовать работу по составлению персонифицированных списков людей, которые хотят остаться жить там, где проживали до подтопления.

- Главная задача, чтобы каждый пострадавший получил жилье. Для этого нужно работать индивидуально с каждой семьей, -  подчеркнул полпред.

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