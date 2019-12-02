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02.12.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии мужчина обиделся на кафе и солгал о заложенной там бомбе

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Абакана стал фигурантом уголовного дела и получил срок за заведомо ложное сообщение о  готовящемся взрыве.

Фото: Александр Уткин/РИА Новости
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Как сообщает прокуратура Республики Хакасия, в отношении 29-летнего гражданина вынесен приговор - он осужден к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 2 лет 8 месяцев, за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры).

Злоумышленник позвонил по телефону "112" и сообщил о том, что в одном из кафе, расположенном в  Абакане, он, якобы, заложил взрывное устройство. На место происшествия были направлены полицейские и сотрудники специальных служб, но никаких бомб в ходе оперативно-розыскных мероприятий не нашли.

Выяснилось, что накануне администратор заведения не пустил хулигана в кафе - тот был сильно пьян и вел себя агрессивно. После этого злоумышленник затаил обиду и решил отомстить столь "громким" способом. Полиция быстро вычислила и нашла хулигана.

Вдобавок к условному сроку с осужденного в пользу УМВД России по Абакану и ФГКУ "1 отряд ФПС по Республике Хакасия" взыскан материальный ущерб.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия Абакан
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