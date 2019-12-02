В Кузбассе "скорая" попала в массовое ДТП

Семь человек, включая бригаду скорой помощи, пострадали в ДТП на трассе Белово - Гурьевск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД, авария с участием четырех транспортных средств произошла сегодня около 08.30 на 10-м километре автодороги у села Беково. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с автомобилем "Соболь" скорой медицинской помощи. Машину от удара развернуло и вынесло на встречку, где в него врезалась "Калина", ехавшая за японской иномаркой. А затем последняя столкнулась с "ГАЗелью".

ДТП, по предварительным данным, случилось из-за того, что водитель легковушки потерял управление автомобилем. Как сообщается, в аварии пострадало восемь человек, в том числе, и работники "скорой".