В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки. Как сообщили в областном Следственном управлении СК РФ, по подозрению в преступлении задержан 38-летний опекун жертвы.

Трагедия произошла в Кировском районе города, где предполагаемый убийца жил с женщиной и двумя ее детьми. По версии следствия, около полуночи 1 декабря в качестве "воспитательной меры" подозреваемый нанес пятилетней падчерице множественные телесные повреждения. От побоев ребенок умер на месте.

Мама девочки в тот момент находилась на стационарном лечении в больнице и не могла препятствовать преступлению. Второй ребенок, ставший очевидцем случившегося, сейчас находится в реабилитационном центре, психологи оказывают ему помощь.

Прибывший наряд полиции задержал предполагаемого убийцу на месте преступления. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и заключения его под стражу. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках расследования уголовного дела. Помимо прочего, следователи дадут оценку работе сотрудников органов опеки и попечительства.