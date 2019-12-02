В КБР пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

В частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарской Республики произошел взрыв газа. Как сообщили в ГУ МЧС региона, пострадали пять человек, в том числе трое детей.

- В 17:38 поступило сообщение, что в городе Чегеме по улице Ленина произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. В результате пожара пострадали пять человек, в том числе трое детей, которые доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

После взрыва начался пожар, который охватил площадь в 150 квадратных метров. Потушить пламя удалось спустя полчаса. К тушению пожара привлекались 26 сотрудников МЧС, а также 6 единиц техники.