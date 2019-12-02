Новости

В Берлине ограбили музей Штази 15:49
Под Новгородом при странных обстоятельствах погибли двое детей 15:48
Доказано, что регулярная чистка зубов защищает сердце 15:46
Могут храниться год: в США начались продажи "бессмертных" яблок 15:45
В Петербурге выбрали поставщиков для работы на Рождественской ярмарке 15:34
Geely анонсировала продажи кроссовера Coolray в России 15:29
"Москва 24" запускает интерактивный проект "Письма Победы" 15:25
В Новгородской области расчленили пришедшую в гости женщину 15:18
Минстрой пересмотрит более 180 документов в рамках "регуляторной гильотины" 15:18
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Забайкалье 15:17
Дожди вернутся в Москву 15:17
В Ставрополе 50 человек эвакуировали при пожаре в детском центре 15:13
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью 15:05
В Карелии педофила приговорили к 21 году за убийство девочки 15:04
В Забайкалье проанализируют частые смертельные ДТП на дорогах 15:03
МАГАТЭ продолжит работать с Ираном по ядерному соглашению 15:01
Названы самые популярные направления у туристов в Крыму 14:59
Какие новогодние мероприятия ждут москвичей в Музее Победы 14:56
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице 14:37
У самых дорогих Lada Vesta обнаружили первые проблемы 14:36
Путин утвердил ратификацию протокола по происхождению товаров в СНГ 14:35
Путин: Поручения по итогам военных совещаний исполнены на 70% 14:31
На Ставрополье заключенные избили сотрудника колонии 14:30
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году 14:30
В Турции найдено редкое захоронение хеттской цивилизации 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе 50 человек эвакуировали при пожаре в детском центре

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В понедельник днем в Ставрополе загорелось административное здание, в котором находятся детский развлекательный центр и фитнес-клуб. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, пожар начался в подвале. На вызов оперативно прибыло пожарное подразделение.

В Петербурге из-за пожара в коммуналке эвакуировали детсад

- Информация о происшествии в "Джунгли Парке" в Ставрополе была получена в 13.52, пожар произошел в подвальном помещении. Площадь возгорания составила примерно 10 квадратных метров, пламя удалось быстро остановить, - рассказали в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из здания около 50 человек, среди них пятеро детей. По данным МЧС, обошлось без пострадавших. Сейчас возгорание полностью ликвидировано, его причины выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири"
Захарова прокомментировала готовность Украины принять пару российских областей
В Госдуме высмеяли сообщение о выигрыше Украины на рынке вооружений
Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ
Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда