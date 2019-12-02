В Ставрополе 50 человек эвакуировали при пожаре в детском центре

В понедельник днем в Ставрополе загорелось административное здание, в котором находятся детский развлекательный центр и фитнес-клуб. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, пожар начался в подвале. На вызов оперативно прибыло пожарное подразделение.

- Информация о происшествии в "Джунгли Парке" в Ставрополе была получена в 13.52, пожар произошел в подвальном помещении. Площадь возгорания составила примерно 10 квадратных метров, пламя удалось быстро остановить, - рассказали в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из здания около 50 человек, среди них пятеро детей. По данным МЧС, обошлось без пострадавших. Сейчас возгорание полностью ликвидировано, его причины выясняются.