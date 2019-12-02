Фанатов "Спартака" арестовали и оштрафовали за мат на улицах

Суды Петербурга отправили под арест трех фанатов "Спартака", еще 19 человек должны заплатить штрафы за мат в общественных местах. Таков итог приезда поклонников "красно-белых" на принципиальный матч с "Зенитом", который прошел в Петербурге 1 декабря.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, трое фанатов "Спартака" 15 дней проведут под административным арестом. Им вменяется мат в общественном месте. По данным городской полиции, возле дома №11 по улице Кирочной трое мужчин вели себя настолько вызывающе, что привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов.

Сами мужчины заявили, что вышли из гостиницы подышать воздухом и матом они не выражались. Но Дзержинский районный суд согласился с доводами полиции.

Чуть больше повезло девятнадцати фанатам "Спартака", которых задержали в ночь на 1 января у станции метро "Волковская". Им предстоит заплатить по 500 рублей. И тоже за мат.

Как следует из релиза объединенной пресс-службы судов Петербурга, один сознательный гражданин, который, впрочем, не оставил полиции своих данных, сообщил стражам порядка, о том, что возле станции метро "Волковская" группа молодых людей грубо нарушает общественный порядок.

В частности, на момент приезда полиции, все 19 человек громко выражались нецензурной бранью и пугали прохожих. На судебном заседании фанаты признали, что действительно громко матерились на улице, так что, заплатив штраф, они смогут уехать домой.