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02.12.2019 15:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новгородом при странных обстоятельствах погибли двое детей

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В городе Боровичи при загадочных обстоятельствах умерли 11-летний мальчик и его шестилетняя сестренка. Дети остались одни в квартире, а когда родители вернулись, мальчик и девочка были без сознания. Врачи не смогли их спасти, сообщает Следственный комитет по Новгородской области.

В Москве спасли мальчика, который пытался помочь котенку

Семья, где произошла трагедия, вполне положительная. Главная версия, на которую сейчас ориентируются следователи - это отравление угарным газом.

По предварительным данным, именно это стало причиной смерти детей. В квартире проверяется газовое оборудование и работа системы вентиляции. Тем не менее, следователи рассматривают все версии, опрашивают соседей, друзей семьи.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

 

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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