Под Новгородом при странных обстоятельствах погибли двое детей

В городе Боровичи при загадочных обстоятельствах умерли 11-летний мальчик и его шестилетняя сестренка. Дети остались одни в квартире, а когда родители вернулись, мальчик и девочка были без сознания. Врачи не смогли их спасти, сообщает Следственный комитет по Новгородской области.

Семья, где произошла трагедия, вполне положительная. Главная версия, на которую сейчас ориентируются следователи - это отравление угарным газом.

По предварительным данным, именно это стало причиной смерти детей. В квартире проверяется газовое оборудование и работа системы вентиляции. Тем не менее, следователи рассматривают все версии, опрашивают соседей, друзей семьи.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".