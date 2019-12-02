В Карелии педофила приговорили к 21 году за убийство девочки

Верховный суд Карелии вынес приговор 60-летнему жителю поселка Рабочеостровский Кемского района. Он надругался и убил 12-летнюю девочку, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ЧП произошло в сентябре 2018 года. Девочка утром пошла в школу, но в классе так и не появилась. Родители обратились в полицию. Тело ребенка нашли недалеко от школы.

В поле зрения правоохранительных органов попал 60-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ "Насильственные действия сексуального характера и убийство малолетнего". Выяснилось, что мужчина хорошо знал девочку, ранним утром он пошел за ней. В безлюдном месте напал, надругался, а потом убил несколькими ударами ножа.

Суд с учетом мнения гособвинителя назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.