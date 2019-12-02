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02.12.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из-за пожара в коммуналке эвакуировали детсад

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге спасатели эвакуировали 39 детей и 13 сотрудников детского сада №17, который расположен в доме 6/8 по 8-й Советской улице. В здании загорелась комната.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, никто из детей и сотрудников дошкольного учреждения не пострадал.

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Детский сад расположен в одной из парадных многоэтажки. Так часто делают в историческом центре, где для детских садов не найти отдельных зданий.

По данным МЧС, в 11.45 в доме на шестом этаже загорелась 15-метровая комната. Пожар перекинулся на чердак. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.

Тушение пожара продолжается. На месте работают 34 огнеборца, задействовано семь единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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