В Петербурге из-за пожара в коммуналке эвакуировали детсад

В Петербурге спасатели эвакуировали 39 детей и 13 сотрудников детского сада №17, который расположен в доме 6/8 по 8-й Советской улице. В здании загорелась комната.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, никто из детей и сотрудников дошкольного учреждения не пострадал.

Детский сад расположен в одной из парадных многоэтажки. Так часто делают в историческом центре, где для детских садов не найти отдельных зданий.

По данным МЧС, в 11.45 в доме на шестом этаже загорелась 15-метровая комната. Пожар перекинулся на чердак. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.

Тушение пожара продолжается. На месте работают 34 огнеборца, задействовано семь единиц техники.