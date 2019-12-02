В Петербурге "зацеперы" спровоцировали сбой на "пятой" ветке метро

В Санкт-Петербурге движение на участке "пятой" ветки метро было нарушено из-за проникновения в тоннель "зацеперов" - людей, которые пытаются проехать на поезде, зацепившись снаружи за вагон.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. По данным представителя метрополитена, движение было временно приостановлено на участке от станции "Волковская" до "Шушар", пишет ТАСС.

В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме. О поимке нарушителей информации нет. Отметим, что пятая (Фрунзенско-Приморская) линия метро соединяет северо-западные районы Петербурга с Пушкинским районом города.