Джанкой остался без муниципального общественного транспорта

В Джанкое предприятие "Дюн", которое осуществляет внутригородские пассажирские перевозки, прекратило движение автобусов по муниципальным маршрутам. Об этом "РГ" сообщил глава городской администрации Эдуард Селиванов.

- Сегодня предприятие "Дюн" немотивированно и в отсутствие каких-либо оснований в одностороннем порядке прекратило движение автобусов на городских маршрутах, ссылаясь на экономические причины, - пояснил мэр. - В течение всего дня мы вели переговоры с руководством предприятия, но положительного результата не достигли.

Глава администрации отметил, что городские власти предпринимают меры для восстановлению пассажироперевозок.

- Мы ищем возможные варианты решения проблемы, и думаю, обязательно их найдем, - подчеркнул он.

По словам Селиванова, власти Джанкоя рассматривают запуск на маршруты транспорта других предприятий, занятых перевозкой пассажиров.

Вместе с тем мэр призвал горожан в случае, если завтра утром автобусы не возобновят движение, спланировать свой утренний график.

- О ситуации доложено руководству республики, и мы совместно работаем над решением этого вопроса, - добавил он.