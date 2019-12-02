"Краснодар" сенсационно не сумел обыграть "Тамбов" в РПЛ

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" дома довольно неожиданно сыграл вничью с "Тамбовом" - 0:0. Хозяева поля не сумели реализовать большое количество опасных моментов в поединке с аутсайдером, потеряв важнейшие два очка в борьбе за место в Лиге чемпионов.

После этой встречи "быки" набрали 34 очка и делят второе-третье с московским "Локомотивом". Столичный ЦСКА, уступив в матче с тульским "Арсеналом" со счетом 0:1, опустился на четвертое место (у москвичей осталось 33 балла).

Заключительные поединки 18-го тура (в Москве параллельно ЦСКА принимал тульский "Арсенал") могли серьезно переписать верхнюю часть турнирной таблицы первенства. После поставленного накануне динамовцами столицы "шлагбаума" железнодорожникам в случае побед армейцы и кубанцы могли набрать по 36 очков, опередить на два балла "Локомотив" и тем самым разделить между собой второе и третье места в турнире.

"Быкам" последние пару месяцев необыкновенно трудно дается каждый забитый мяч. Краснодарцы стали увереннее действовать в обороне, однако куда-то исчезли их фирменные комбинации у чужих ворот, а с ними - и количество созданных голевых моментов.

К тому же и "Тамбов" вовсе не собирался лишь защищаться: при малейшей возможности гости (в основном усилиями Мелкадзе и Обухова) устремлялись в контратаки и регулярно тревожили хозяев.

Лишь во второй половине, поняв, что потеря очков вполне возможна, хозяева прижали "Тамбов" к собственным воротам. И тут же посыпались опаснейшие моменты. Однако удары Газинского, Вандерсона (дважды подряд), Рамиреса, Берга (буквально с четырех метров) голкипер гостей Шелия раз за разом героически отражал.

Постепенно и суперактивность "быков", которые, вроде бы, очень старались, практически сошла на нет.

Правда, в концовке поединка "Краснодар" снова взвинтил темп, но победный мяч южанам провести так и не получилось. Более того, Апаев из пределов вратарской едва не забил на последней минуте мяч в ворота хозяев поля. При этом ничью футболисты "Тамбова", которые теперь с 18-ю очками делят 13-15-ое места с самарскими "Крыльям Советов" и казанским "Рубином", восприняли с немалым воодушевлением.