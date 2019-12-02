Новости

Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа 01:02
В Международной организации труда открыли вакансии для россиян 00:19
Видео: В римском метро забил водопад 00:00
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина 02.12.2019
Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог 02.12.2019
СКА впервые c 2017 года победил ЦСКА в "регулярке" КХЛ 02.12.2019
Горячая "копейка". В Литве продают ВАЗ-2101 за 1,5 млн рублей 02.12.2019
МГУ открыл центр работы с одаренными детьми в Харбине 02.12.2019
Русская партия призвала облегчить визовый режим для россиян в Сербии 02.12.2019
Археологи нашли под землей 2400-летний металлургический завод 02.12.2019
В Австрии олимпийского чемпиона осудили за совращение несовершеннолетних 02.12.2019
"Краснодар" сенсационно не сумел обыграть "Тамбов" в РПЛ 02.12.2019
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста 02.12.2019
Мантуров прокомментировал закон о переустановке российского софта на гаджеты 02.12.2019
СМИ: Кот задушил 9-месячную девочку на Украине 02.12.2019
Корейский конкурент BMW X5 подражает Bentley Bentayga 02.12.2019
Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране" 02.12.2019
На Кубани передали в суд дело мужчины, сажавшего сына на цепь 02.12.2019
Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter 02.12.2019
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза 02.12.2019
Пакистан вернет России долги СССР 02.12.2019
В Ингушетии неизвестный обстрелял из травматики дорожных рабочих 02.12.2019
Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое 02.12.2019
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители 02.12.2019
Путин запретил подозреваемым в терроризме состоять в НКО 02.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 21:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" сенсационно не сумел обыграть "Тамбов" в РПЛ

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" дома довольно неожиданно сыграл вничью с "Тамбовом" - 0:0. Хозяева поля не сумели реализовать большое количество опасных моментов в поединке с аутсайдером, потеряв важнейшие два очка в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
"Зенит" победил "Спартак" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу

После этой встречи "быки" набрали 34 очка и делят второе-третье с московским "Локомотивом". Столичный ЦСКА, уступив в матче с тульским "Арсеналом" со счетом 0:1, опустился на четвертое место (у москвичей осталось 33 балла).

Заключительные поединки 18-го тура (в Москве параллельно ЦСКА принимал тульский "Арсенал") могли серьезно переписать верхнюю часть турнирной таблицы первенства. После поставленного накануне динамовцами столицы "шлагбаума" железнодорожникам в случае побед армейцы и кубанцы могли набрать по 36 очков, опередить на два балла "Локомотив" и тем самым разделить между собой второе и третье места в турнире.

"Быкам" последние пару месяцев необыкновенно трудно дается каждый забитый мяч. Краснодарцы стали увереннее действовать в обороне, однако куда-то исчезли их фирменные комбинации у чужих ворот, а с ними - и  количество созданных голевых моментов.

К тому же и "Тамбов" вовсе не собирался лишь защищаться: при малейшей возможности гости (в основном усилиями Мелкадзе и Обухова) устремлялись в контратаки и регулярно тревожили хозяев.

Лишь во второй половине, поняв, что потеря очков вполне возможна, хозяева прижали "Тамбов" к собственным воротам. И тут же посыпались опаснейшие моменты. Однако удары Газинского, Вандерсона (дважды подряд), Рамиреса, Берга (буквально с четырех метров) голкипер гостей Шелия раз за разом героически отражал.

Фанатов "Спартака" арестовали и оштрафовали за мат на улицах

Постепенно и суперактивность "быков", которые, вроде бы, очень старались, практически сошла на нет.

Правда, в концовке поединка "Краснодар" снова взвинтил темп, но победный мяч южанам провести так и не получилось. Более того, Апаев из пределов вратарской едва не забил на последней минуте мяч в ворота хозяев поля. При этом ничью футболисты "Тамбова", которые теперь с 18-ю очками делят 13-15-ое места с самарскими "Крыльям Советов" и казанским "Рубином", восприняли с немалым воодушевлением.

Спорт Футбол Чемпионат России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Краснодарский край Краснодар ЦФО Тамбовская область Тамбов Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста
Трое российских военных пострадали при взрыве бронеавтомобиля в Сирии
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым