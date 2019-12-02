В Крыму полицейский остановил водителя с риском для жизни

В Красногвардейском районе Крыма пьяный водитель протащил полицейского на капоте своего автомобиля, пытаясь сбросить его на дорогу. Участковый капитан полиции Артем Кулиш не растерялся и сумел остановить нарушителя, сообщили в пресс-службе МВД России.

Машину, странно маневрирующую на дороге, находившийся на дежурстве Артем Кулиш заметил издалека. Автомобиль кидало из стороны в сторону, вызывая подозрение в том, что водитель нетрезв.

Дождавшись, когда иномарка остановилась на перекрестке, полицейский подошел к машине и попросил водителя показать документы. Вместо этого в ответ от услышал нецензурную ругань, а автомобиль неожиданно рванул вперед, подбросив полицейского на капот. Артем Кулиш сумел удержаться на машине, а потом и остановил ее.

Позже выяснилось, что 33-летний местный житель действительно был нетрезв и однажды уже лишался прав за пьянство за рулем. Наказание, очевидно, не стало для него уроком. Теперь пьянице грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.