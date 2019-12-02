Новости

В Заполярье впервые издан фотопоэтический альбом о Мончегорске 17:04
Праворульные авто на Дальнем Востоке продолжат ввозить по старым правилам 17:03
Путин утвердил новый вид недропользования 17:00
Путин дал новые полномочия трудовым инспекторам 16:55
Родстер "Крым" станет комфортнее и острее в управлении 16:55
Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве 16:51
Минэнерго Украины объявило о смене руководства "Нафтогаза" и других госкомпаний 16:50
Путин утвердил бюджеты ФОМС и ФСС на 2020-2022 годы 16:46
Аборигены потребовали от властей Австралии 193 миллиарда долларов 16:45
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата 16:38
Автоконцерны получат субсидии на доставку машинокомплектов 16:37
Работу "Панциря" против беспилотников сняли на видео в Сирии 16:33
Путин облегчил жизнь музыкантам-виртуозам 16:27
В Подмосковье разрешат срубить елку к Новому году 16:20
Фестиваль "Новая волна" в 2020 году переедет в Казань 16:15
Лукашенко направился с официальным визитом в Белград 16:15
Джанкой остался без муниципального общественного транспорта 16:13
Режиссер Игорь Копылов рассказал, как снимали военную драму "Ржев" 16:05
Бизнесу предложили поучаствовать в строительстве жилья для пострадавших от паводка 16:01
Медведев предложил перевезти пострадавших в ДТП в Забайкалье в Москву 15:59
В Ростове рухнул подъемный кран 15:58
Русская гуманитарная миссия продолжает укреплять российско-сербские связи 15:56
Курс основы кибербезопасности для пенсионеров разработают в Мосгордуме 15:55
В Берлине ограбили музей Штази 15:49
Под Новгородом в квартире погибли двое детей 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове рухнул подъемный кран

Текст: Наталья Коротченко
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону спасатели МЧС устраняют последствия обрушения подъемного крана в переулке Брестский, 47 возле общежития, принадлежащего строительному колледжу.

В Красноярске упавший подъемный кран придавил людей

Как сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС по региону, пострадавших нет, на месте работают два спасательных подразделения.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 13.44. Стелла крана повредила газовую трубу и частично разрушило фасад дома.

В МЧС отметили, что на место вызваны газовые службы, информация о причинах происшествия выясняется.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири"
Захарова прокомментировала готовность Украины принять пару российских областей
В Госдуме высмеяли сообщение о выигрыше Украины на рынке вооружений
Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ
Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда