В Ростове рухнул подъемный кран

В Ростове-на-Дону спасатели МЧС устраняют последствия обрушения подъемного крана в переулке Брестский, 47 возле общежития, принадлежащего строительному колледжу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС по региону, пострадавших нет, на месте работают два спасательных подразделения.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 13.44. Стелла крана повредила газовую трубу и частично разрушило фасад дома.

В МЧС отметили, что на место вызваны газовые службы, информация о причинах происшествия выясняется.