В Ростовской области проверили состояние водонапорных башен

Активисты Общероссийского Народного фронта признали, что водонапорные башни в Ростовской области работают нормально. Это выяснилось в результате выездного мониторинга в рамках контроля за реализацией федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Экология".

Объектом проверки стали несколько десятков водонапорных башен в районах региона. На замену водонапорных башен в рамках госпрограммы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" было выделено почти 70 миллионов рублей. Был заключен контракт с фирмой, выигравшей тендер.

Однако УФАС Ростовской области засомневалось в части соответствия контракта действующему законодательству. В ОНФ считают, что касается заявлений о нарушении порядка приема выполненных работ, создание приемочной комиссии является правом, а не обязанностью заказчика. Это оговорено в ФЗ44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

"Сейчас правоохранительными органами проводится проверка выводов, сделанных УФАС Ростовской области. Нужно понимать, что это гражданско-правовые отношения, условия обязательств закреплены в контракте и необходима тщательная проверка технической документации, - заявил сопредседатель регионального исполкома ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк. - Учитывая положение дел на данный момент, мы считаем, что к главам муниципальных районов применены необоснованно строгие меры пресечения, из-за чего Дубовский, Егорлыкский и Волгодонский районы по сути остались без руководства. "Кошмарить" представителей администраций за то, что они, в общем-то, выполняли свои обязанности по реализации крупных инфраструктурных проектов на местах - это не совсем правильный подход к разрешению сложившейся ситуации".

По словам Олега Панасюка, общественный опрос местных жителей в ходе рейда показал, что к назначенным срокам все водонапорные башни "стояли на месте" и были запущены в работу. Глава государства подчеркивал, что реализация таких проектов - это история для людей и про людей. В первую очередь важно, каким образом возведение новых водонапорных башен сказалось на качестве жизни людей. В подавляющем большинстве примеров ситуация с водоснабжением в "попавших под раздачу" районах значительно улучшилась.

"Поэтому мы считаем, что если сегодня и находятся какие-то недочеты в проведении закупочных процедур, то они не критичны в разрезе главной задачи: исполнения инфраструктурных проектов на местах и, в частности, обеспечение жителей бесперебойной подачей водоснабжения", - подчеркнул координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.