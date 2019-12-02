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02.12.2019 18:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Недостойный наследник

Верховный суд разъяснил, за что можно лишить наследства
Текст: Наталья Козлова
Верховный суд отменил решения краснодарских судов, признавших дочь умершей женщины незаконной наследницей. Высокая судебная инстанция объяснила, что должен натворить человек, чтобы ему от имени государства не позволили получить наследство.
Верховный суд разъяснил: чтобы признать наследника незаконным, нужны очень серьезные доказательства. Фото: baza178 / iStockPhoto Верховный суд разъяснил: чтобы признать наследника незаконным, нужны очень серьезные доказательства. Фото: baza178 / iStockPhoto
Верховный суд разъяснил: чтобы признать наследника незаконным, нужны очень серьезные доказательства. Фото: baza178 / iStockPhoto

Споры родственников за наследство - одна из самых трудных категорий судебных тяжб. Причем трудных во всех смыслах - и моральном, и материальном. Суды между наследниками тянутся долго и стоят дорого вне зависимости от того, о каком наследстве идет речь - очень большом или весьма скромном.

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В нашем случае наследством оказалась квартира в Краснодаре, которую после смерти хозяйки оформила на себя ее прямая наследница - дочь. А вот мать умершей женщины - точно такая же наследница по закону - ничего не получила и потребовала через суд признать внучку недостойной наследницей. Местные суды с пожилой женщиной согласились и квартиру отдали ей. Внучка обжаловала это решение в Верховном суде, и тот посчитал доводы истицы достойными внимания, а решения краснодарских судов - неправильными.

Вот как разобрала этот спор Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

В Советский районный суд Краснодара пришел иск от некой гражданки с просьбой отдать ей квартиру, которую оформила на себя дочь умершей собственницы. Но сначала истица просила признать новую собственницу недостойной наследницей. В суде выяснилась, что иск против наследницы подала ее родная бабушка.

Обе женщины - истица и ответчица - являлись наследниками первой очереди по закону. Это означает, что завещания умершая не оставила. Истица объяснила суду, что фактически наследство приняла, так как оплачивает коммунальные расходы в спорной квартире и следит за порядком в ней. А дочка умершей собственницы, когда после смерти матери пошла к нотариусу оформлять наследство, скрыла, что кроме нее есть еще и наследница-бабушка.

Суду истица рассказала, что и при жизни матери ее дочь вела себя плохо - пока та болела, не помогала ей ни морально, ни материально. Больную не навещала, и все это "усугубило состояние здоровья больной перед смертью". Поэтому истица просит признать внучку недостойной наследницей.

Фото: photoxpress
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Ее просьбу удовлетворили и районный, и краевой суды.

Но когда по жалобе проигравшей стороны дело изучили в Верховном суде, то пришли к выводу, что есть все основания для отмены краснодарских решений.

Вот чем аргументировала подобный вывод Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Местный районный суд в решении записал, что истица является наследником первой очереди и фактически приняла наследство. Краевой суд с этим согласился и добавил, что дочка наследодательницы участия в ее жизни не принимала, материальной и моральной помощи матери не оказывала, хотя та в поддержке очень нуждалась. А это и есть основание, признать дочку недостойным наследником.

Верховный суд с таким выводом не согласился и разъяснил почему он пришел к подобным выводам.

Все основания для признания гражданина незаконным наследником содержатся в статье 1117 Гражданского кодекса РФ. В статье сказано, что не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые совершали умышленные и незаконные действия против наследодателя или против других наследников. Или пытались увеличить причитающуюся им долю наследства. А для этого уговаривали других наследников либо отказаться от наследства, либо отдать им большую часть. Но все перечисленные обстоятельства должны быть подтверждены судом.

Человека можно отстранить от наследства, если он при жизни наследодателю не помогал

В той же статье Гражданского кодекса говорится, что по требованию "заинтересованного лица" суд может отстранить человека от наследства. При условии, если он "злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем по закону обязанностей по содержанию наследодателя".

Вопросы, которые возникают у судов при рассмотрении наследственных дел, изучал Пленум Верховного суда (№ 9 от 29 мая 2012 года). Тогда высокий суд дал конкретные указания коллегам, что надо учитывать, признавая человека недостойным наследником.

Так, на пленуме было сказано, что все перечисленные в статье 1117 Гражданского кодекса РФ действия "нехорошего" наследника против наследодателя или против других наследников являются основанием для "утраты прав наследования". Причем независимо от мотивов и целей злоумышленника - была ли это месть, ревность, или же банальное хулиганство. И независимо от того, получилось ли что-то плохое или же нехороший наследник только попытался это сделать.

Утрачивается право на наследство и в том случае, если гражданин подделал завещание или его уничтожил. А также если заставлял наследодателя составить другое завещание или просил просто его отменить. Или пытался надавить на других наследников, чтобы они отказались от наследства.

Но вот главное - все эти основания для признания наследника недостойным должны быть подтверждены решением суда. Причем, совсем не важно, по какому делу - уголовному (если было насилие или угрозы) или гражданскому.

Фото: Александр Корольков
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В нашем случае нет никаких подтверждений судов, что были совершены незаконные действия наследника по отношению к наследодателю. Уклонение от выполнения долга взрослых детей по отношению к пожилым и больным родителям должно подтверждаться решением суда. В Семейном кодексе прямо сказано, что не только родители должны содержать несовершеннолетних детей, но и дети, став взрослыми, обязаны материально помогать пожилым родителям, если они в такой помощи нуждаются. Если ничем не помогают, то это совершенно законное основание для отстранения от наследства... Злостный характер уклонения, сказал Верховный суд РФ, в каждом случае должен определяться с учетом причин неуплаты денег наследодателю и длительности такой неуплаты. Но требуются доказательства - решение суда об алиментах, справка судебного пристава об уклонении от уплаты алиментов. Будет доказательством и справка о том, что алименты выплачивались, но претендент на наследство скрыл истинный свой доход и платил меньше.

Для нашего спора важно, что местные суды, признав наследника недостойным, не обратили внимание на то, что никаких решений судов о взыскании алиментов не было и наследодатель не просил ему помогать. Все доказательства в деле - слова второго наследника.

Верховный суд распорядился спор рассмотреть заново с учетом его указаний.

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