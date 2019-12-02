Новости

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу 00:16
В Госдуме объяснили реакцию Авакова на прогноз о распаде Украины 01.12.2019
Тренер "Спартака" остался недоволен судейством в матче РПЛ с "Зенитом" 01.12.2019
Дзюба об оскорблениях: Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают 01.12.2019
Трехлетний сын украинского депутата погиб в результате стрельбы в Киеве 01.12.2019
Посольство РФ в Великобритании ответило на заявление главы МИД королевства 01.12.2019
Франция выступила против принудительной продажи американского вооружения 01.12.2019
Как "чистейшего души музыканта" вспоминают Мариса Янсонса его коллеги 01.12.2019
Документы на автобус, упавший с моста в Забайкалье, были в порядке 01.12.2019
Набиуллина объяснила причины укрепления рубля 01.12.2019
В ГД назвали факторы, способные сократить ДТП с общественным транспортом 01.12.2019
Итальянская биатлонистка Вирер выиграла спринт на этапе КМ в Швеции 01.12.2019
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка 01.12.2019
Один человек погиб в ходе потасовки между рабочими в Москве 01.12.2019
Ранившего подростков в Гааге мужчину не признали террористом 01.12.2019
Татьяна Голикова взяла под контроль ситуацию с ДТП в Забайкалье 01.12.2019
В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе "Сортавала" 01.12.2019
На берегу уральской реки нашли вмерзший в лед труп мужчины 01.12.2019
Появился новый кадр со съемок "Аватара 2" 01.12.2019
В Петербурге загорелся автобус с 50 пассажирами 01.12.2019
В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения 01.12.2019
Вертолеты доставили в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом 01.12.2019
Как правильно и безопасно продать машину: пять советов 01.12.2019
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб 01.12.2019
Великобритания разрешила испанскому суду допросить Ассанжа 01.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
01.12.2019 22:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бралась оживить

По делу об убийстве мальчика задержали главу секты
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8029)
В Свердловской области задержана и допрошена 48-летняя Земфира Гайнуллина - глава секты "Ученики Иисуса Христа", адептами которой, предположительно, были родители убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика.

Неясно, причастна женщина к убийству ребенка или нет. Во время допроса она рассказала, что пробовала оживить его, но не смогла.

Фото: iStock
В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

Тело мальчика нашли в ноябре в парке на окраине Екатеринбурга - с кляпом во рту и следами от плети на теле. Причина смерти - асфиксия. В квартире, где он жил с родителями, обнаружили плеть и Библию - появилась версия, что его мать и отец состояли в секте.

Мать, уроженку Беларуси, задержали на малой родине практически сразу. Она рассказала, что ребенка избивал отец. Когда мальчик скончался, она помогла спрятать его труп. Так это или нет, предстоит разобраться следствию. Второго родителя поймали несколько дней спустя в Уфе.

Официально ситуацию Следственный комитет и УФСБ по Свердловской области не комментируют.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря
Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений
В Госдуме оценили возмущения Госдепа по поводу закона об иноагентах
В России расширили список сильнодействующих веществ