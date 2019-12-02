В Свердловской области задержана и допрошена 48-летняя Земфира Гайнуллина - глава секты "Ученики Иисуса Христа", адептами которой, предположительно, были родители убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика.

Неясно, причастна женщина к убийству ребенка или нет. Во время допроса она рассказала, что пробовала оживить его, но не смогла.

Тело мальчика нашли в ноябре в парке на окраине Екатеринбурга - с кляпом во рту и следами от плети на теле. Причина смерти - асфиксия. В квартире, где он жил с родителями, обнаружили плеть и Библию - появилась версия, что его мать и отец состояли в секте.

Мать, уроженку Беларуси, задержали на малой родине практически сразу. Она рассказала, что ребенка избивал отец. Когда мальчик скончался, она помогла спрятать его труп. Так это или нет, предстоит разобраться следствию. Второго родителя поймали несколько дней спустя в Уфе.

Официально ситуацию Следственный комитет и УФСБ по Свердловской области не комментируют.