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02.12.2019 15:46
Рубрика: Общество

Доказано, что регулярная чистка зубов защищает сердце

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Корейские исследователи выяснили, что люди, регулярно чистящие зубы, имеют значительно меньше шансов получить сердечно-сосудистые заболевания.

Как пишет European Journal of Preventive Cardiology, недостаточно тщательный уход за ротовой полостью и наличие бактерий являются причиной хронического воспаления соединительной ткани и десен. Но это не единственный вред, который приносит плохая гигиена рта.

Оказалось, что постоянно попадающие в кровоток бактерии могут поддерживать внутреннее воспаление в организме и значительно увеличивают кардиоваскулярные риски.

Фото: pixabay.com
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В исследовании приняли участие более 160 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. Эксперимент продлился 10,5 лет.

В начале наблюдения ни сердечной недостаточности, ни мерцательной аритмии у этих людей не было. Но с течением времени аритмия развились у трех процентов пациентов, а сердечная недостаточность у 4,9 процента.

При этом те участники эксперимента, кто чистил зубы три раза в день и чаще, имели более позитивные показатели. Мерцательная аритмия отмечалась у них на 10 процентов меньше, а сердечная недостаточность на 12 процентов.

Ученым удалось доказать, что эти результаты не зависели от таких факторов, как занятия спортом, потребление алкоголя, сопутствующих заболеваний и многих других.

На уменьшение количества сердечных заболеваний, по мнению специалистов, оказала влияние именно тщательная гигиена ротовой полости.

Общество Здоровье
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