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02.12.2019 15:56
Рубрика: В мире

Русская гуманитарная миссия продолжает укреплять российско-сербские связи

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)

3 декабря в Баня-Луке состоится открытие реконструированного здания учреждения дошкольного образования "Колибри". В рамках реализации данного проекта Русской гуманитарной миссией (РГМ) совместно с посольством России в Боснии и Герцеговине (БиГ) были проведены ремонтные работы помещений детского сада и организовано оснащение объекта современным мультимедийным оборудованием. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

Фото: Александр Борисов/ РГ
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"В "Колибри" также открыт детский дошкольный образовательный центр с изучением русского языка, для чего учреждению переданы художественные книги и методическая литература, а в ближайшее время будет привлечен преподаватель, который на постоянной основе станет вести базовые языковые занятия для детей, - сообщил он. - Данный проект является составной частью стратегии РГМ, направленной на организацию кириллических классов. Они должны помочь сохранять традиции изучения сербского и русского языков, а также создать достойные условия для получения образования, и, заложив основы в самом раннем возрасте, прививать понимание лингвистического и культурного единства двух братских народов".

Между тем РГМ при поддержке российской дипломатической миссии в БиГ организовала проведение мастер-классов на тему "Некоторые особенности преподавания русского языка как иностранного: теория, практика, актуальные тенденции", прошедших с 18 по 20 ноября на базе ведущих вузов в Сараево, Восточном Сараево и Мостаре.

Комментируя данное событие для "РГ", декан философского факультета Университета Восточного Сараево, профессор Драга Мастилович особо отметил факт открытия Центра русского языка при вузе. По его словам, это большой шаг вперед, который очень много значит для сербов.

"Это связано с тем, что у нас существует отдельная кафедра русистики, что позволяет нам увеличивать количество изучающих русский язык студентов, - сказал он. - Данный же Центр позволит им не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России. В этом контексте помощь, которую наш Университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии, является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

Фото: Александр Борисов
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Декан обратил внимание и на то, что когда речь идет о сербах, проживающих в Республике Сербской (входит в состав БиГ), то можно с уверенностью говорить, что они с особым теплом и любовью воспринимают все, что так или иначе связано с Россией и русским народом. "При этом мы также рассчитываем на возвращение русского языка в наши школы в тех объемах, как он изучался здесь ранее, - добавил профессор. - Уверен, что при содействии посольства РФ в Сараево и представителей РГМ мы сможем обеспечить эффективное функционирование Центра русского языка, что позволит получать нашим студентам всестороннее представление о величайшей русской цивилизации".

Следует также напомнить, что 17 мая в рамках празднования Дня философского факультета Университета Восточного Сараево Русская гуманитарная миссия на Балканах получила награду "За выдающийся вклад в развитие международных связей Факультета".

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