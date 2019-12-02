Перед открывающимся во вторник юбилейным саммитом НАТО в Лондоне его участники продолжали ожесточенно забрасывать друг друга увесистыми "камнями", лишний раз подчеркивая сложившиеся внутри альянса разногласия. И только генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг делал вид, что не замечает существующих линий разлома и продолжал твердить о наличии российской угрозы - с ее помощью он намерен в ходе лондонской встречи убеждать собравшихся проявить щедрость в отношении подотчетной ему организации. После 70 лет относительного единомыслия внутри НАТО по поводу того, кого считать друзьями, а кого врагами (отдельные кризисы - не в счет), саммит в Лондоне может стать для его участников моментом истины. Прежде всего потому, что при наихудшем сценарии члены альянса поставят вопрос о том, чьи интересы первичны - Вашингтона, управляющего блоком от имени Европы или же Евросоюза, которому за 70 лет с момента создания НАТО поднадоели американские нравоучения.

Канадская La Presse в этой связи констатирует: мероприятие в Лондоне будет успешным, если оно не создаст новых проблем. Но как раз этого гарантировать никто не может - скандал в состоянии вызвать любая провокационная запись президента США Дональда Трампа в "Твиттере", особенно если тот по традиции начнет упрекать союзников по НАТО в неблагодарности и меркантильных интересах.

Предвосхитив подобные обвинения, министр обороны Франции Флоранс Парли в понедельник напомнила Белому дому, что тот использует альянс в собственных коммерческих интересах. По словам Парли, "нельзя допустить, чтобы пятая статья устава НАТО (о коллективной обороне. - От ред.) превращалась под давлением США в "статью F35" и обязывала входящие в альянс государства покупать американские вооружения". Обида французов справедлива - несмотря на то что Пятая республика принадлежит к числу крупнейших производителей вооружений, большинство входящих в Североатлантический блок государств приобретают американское оружие, к чему их регулярно склоняет Вашингтон. Такие предпочтения приводят к тому, что инициатива президента Франции о формировании общеевропейской армии, которая обеспечивала бы безопасность Старого Света наряду с НАТО, становится неосуществимой. А значит, Макрон теряет даже гипотетическую возможность стать во главе западного альянса. Как иронично пишет "Дейли телеграф", с такого рода амбициями может выступать лишь лидер той страны, которая в состоянии подобный военный союз финансировать. У США такая возможность есть, а вот у Франции ее нет, и с этим выводом не поспоришь.

Тем не менее у французского лидера на саммите в Лондоне сохраняется шанс дать Трампу бой, особенно если тот вновь начнет воспитывать Европу и вмешиваться в ее внутренние дела. Для понимания того, с чем едет в Лондон американский лидер, достаточно прочитать статью в "Дейли телеграф", написанную послом США в Великобритании Робертом Вудом Джонсоном. Обращаясь к Джонсону-премьеру, Джонсон-посол пишет, что страны НАТО должны быть едины перед лицом Китая и России, враждебно настроенными по отношению к Западу и его ценностям. И делает вывод, что от альянса, его способности "защищаться в космосе и киберпространстве, а также в воздухе, на земле и в море" зависит мир и процветание в Европе.

Эти оценки в корне противоречат взглядам французского лидера, называющего общим противником Североатлантического блока международный терроризм, а вовсе не Москву и Пекин. Но такой рецепт европейской безопасности не устраивает Белый дом, где используют исторические страхи восточноевропейцев перед Россией, чтобы и дальше держать их на коротком поводке и в строгом ошейнике.

Нельзя исключать, что со своей стороны Трамп использует НАТО в качестве "троянского коня", чтобы в итоге нанести удар по единству Европы изнутри. До сих пор в Старом Свете уверенно называли франко-немецкий союз "мотором Европы" и рассчитывали, что тот вытащит ее из экономических и геополитических передряг. Но теперь, когда разногласия между канцлером Германии и президентом Франции по поводу роли НАТО видны всем (Меркель выступает за то, чтобы альянс и дальше отвечал за безопасность Старого Света. - От ред.), перспективы сохранения Евросоюза выглядят туманными. Разумеется, все еще может наладиться, если в оставшиеся до натовского саммита часы кто-либо из партнеров в Берлине или Париже согласятся поступиться принципами. Но, по мнению немецкой "Бильд", Макрон, который "скептически относится к новому мировому порядку и ищет внешнеполитические альтернативы", в том числе в улучшении контактов с Россией, не в состоянии отступить без существенных потерь для репутации и рейтинга. Добавлю, что примерно в такой же непростой ситуации оказалась Меркель, но ей смягчить риторику все же проще: для канцлера нынешний срок на посту главы немецкого правительства последний.

У Макрона на саммите в Лондоне сохраняется шанс дать Трампу бой, особенно если тот вновь начнет воспитывать Европу

Впрочем, если на 70-летнем юбилее альянса в Лондоне генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг не спровоцирует дискуссию о смысле НАТО и его врагах, а президент Трамп воздержится от упреков в финансовой несостоятельности по отношению к европейским союзникам, юбилейные торжества могут пройти довольно мирно и благочинно. Но также очевидно, что на следующем, неюбилейном саммите Североатлантического блока все поднакопившиеся противоречия вновь вылезут наружу.