СМИ: Кот задушил 9-месячную девочку на Украине

В Винницкой области Украины 9-месячная девочка задохнулась после того, как ей на лицо улегся уличный кот. Об этом сообщает местное издание vinbazar.com.

Отмечается, что ребенок спал в коляске, когда туда запрыгнул кот. В это время 22-летняя мать девочки оставила ее без присмотра на улице. Когда женщина вернулась, из коляски выскочило животное, а ее дочь уже не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть малышки, по предварительной версии, от удушья.

Полиция возбудила уголовное дело. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.