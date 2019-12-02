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02.12.2019 20:48
Рубрика: В мире

СМИ: Кот задушил 9-месячную девочку на Украине

Фото: Алексей Лебедев/РИА Новости Фото: Алексей Лебедев/РИА Новости
Фото: Алексей Лебедев/РИА Новости

В Винницкой области Украины 9-месячная девочка задохнулась после того, как ей на лицо улегся уличный кот. Об этом сообщает местное издание vinbazar.com.

Фото: iStock
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Отмечается, что ребенок спал в коляске, когда туда запрыгнул кот. В это время 22-летняя мать девочки оставила ее без присмотра на улице. Когда женщина вернулась, из коляски выскочило животное, а ее дочь уже не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть малышки, по предварительной версии, от удушья.

Полиция возбудила уголовное дело. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В мире экс-СССР Украина
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