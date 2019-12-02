СМИ: Пхеньян подготовил новые площадки для ракетных испытаний

Всего за несколько месяцев Северная Корея построила несколько десятков бетонных площадок, с которых можно запускать ракеты различных типов, включая межконтинентальные. Об этом пишет японская газета Asahi.

Издание поясняет, что военные КНДР используют мобильные установки, которые могут выйти из строя, если производить пуски с неподготовленной площадки. Также велика вероятность изменения траектории полета ракеты. В последнее время Пхеньян возобновил испытания реактивных установок залпового огня большой мощности. С мая было зафиксировано 13 пусков.