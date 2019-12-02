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02.12.2019 15:58
Рубрика: Культура

Состоялась премьера военной драмы "Ржев"

Текст: Сусанна Альперина
Военная драма "Ржев" режиссера Игоря Копылова выходит в широкий прокат 5 декабря. Картина создается при поддержке канала "Россия 1" - так что через какое-то время ее можно будет увидеть и в телеэфире. Уже состоялись предпремьерные показы. Первый - в самом Ржеве, на родине героев. Жители города воинской славы, где разворачивались кровопролитные бои Ржевской битвы, увидели фильм раньше всех остальных, что правильно. И смогли оценить, как никто другой, что лента "Ржев" выходит как раз в преддверии 75-летнего юбилея великой Победы. Авторы картины считают, что настало время поговорить об одной из самых трагических страниц войны и отдать дань памяти тем, кто совершил подвиг ценой жизни.

В основу сценария фильма "Ржев" легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика, очевидца и участника событий Вячеслава Кондратьева. Слова "Искупить кровью" стали и слоганом фильма, события в котором, как и в реальной жизни, происходят в 1942-1943 годы. Лента посвящена одному дню Ржевской битвы. По сюжету после боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя. Каждый из героев понимает, что живым из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант - начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Зрителям Ржева картину представили режиссер Игорь Копылов, генеральный продюсер Инесса Юрченко, продюсер Сергей Щеглов и члены съемочной группы - Андрей Коровниченко, Дан Розин, Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Максим Кошеваров, Александр Маев, Эдгар Жамгарян, Евгений Кордунский, Александр Колдаков и Георгий Мичри.

До премьеры состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле "Город воинской славы" и акция "Свеча памяти". В памятной церемонии приняли участие жители Ржева, представители творческой группы, городской и областной администрации.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя приехал и на премьеру фильма в Москву, в кинотеатр "Поклонка", что находится в "Музее Победы". В своем выступлении он рассказал о том, как на показ во Ржеве пришли ветераны. Двоим из них - 95 и 96 лет. Но эти люди ходят в школы проводить уроки памяти и общаются с молодежью, чтобы рассказать, как проходила легендарная битва, которую они видели своими глазами. Игорь Руденя также рассказал, что по инициативе президента в области проходит поисковая акция "Калининский фронт". Каждую весну приезжают молодые ребята со всей страны и ищут останки воинов. Потом проводятся захоронения. "Каждый год объем захоронения - полторы-две тысячи солдат, - сказал Игорь Руденя. - По нашим подсчетам, количество жертв Ржевской битвы - более двух миллионов. А все население Тверской области сегодня - 1 миллион 200 тысяч человек".

Фото: Предоставлено Триикс Медиа

Фильм в Москве также представили участники съемочной группы во главе с режиссером и продюсерами. На показ приехал и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Ржев - это одна из самых трагических, жестоких и несправедливо забытых страниц в истории Второй Мировой войны. Ржевская битва - это не одна битва, это растянувшее во времени и пространстве противостояние двух военных машин - непобедимой германской и победившей ее советской, - сказал министр.

Фото: Виктор Васенин/ Пресс-служба Минкультуры России
Режиссер Игорь Копылов рассказал, как снимали военную драму "Ржев"

Владимир Мединский добавил, что благодаря Ржевской битве немцы не смогли перебросить под Сталинград те резервы, которые они хотели туда отправить: "Каждый из погибших подо Ржевом обеспечил Сталинград, а Сталинград обеспечил спасение человечества"

Министр культуры также напомнил, что на месте кровопролитных боев создается Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны. Проект реализуется на народные пожертвования Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и правительства Тверской области. Его открытие запланировано к 75-летию Победы.

А в холле кинотеатра "Поклонка" рядом со стилизованной "полевой кухней", где всех желающих накормили гречневой кашей, поставили макет памятника - любой гость премьеры мог рассмотреть его в деталях и запечатлеть на снимке. Ветераны, живущие в Москве, так и сделали.

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