Сотрудники подразделений транспортной безопасности смогут использовать электрошокеры для отражения нападения на объекты, транспортной инфраструктуры, транспорт и для самообороны. Изменения внесены в Закон "О транспортной безопасности".

Новые правила вступят в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования.

Подразделения транспортной безопасности получат право на приобретение, хранение и применение специальных средств, "а также электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства", - говорится в тексте закона.

Там уточняется, что, применяя электрошокеры, сотрудники транспортной безопасности должны будут стремиться к тому, чтобы причиняемый вред был минимальным. А людям, получившим разряд, предписано оказывать помощь. При этом запрещено применять электрошоковые устройства в отношении беременных женщин, граждан с явными признаками инвалидности и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления.

Как пояснили "РГ" в Ространснадзоре, в международных документах о защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, а также террористических угроз содержатся положения о необходимости оснащения сотрудников подразделений транспортной безопасности специальными техническими средствами, так что меры, которые вводятся в России, не уникальны. По мнению Ространснадзора, они позволят повысить безопасность перевозок и в России.

"К сожалению, в международной и российской практике имеет место значительное количество актов незаконного вмешательства, террористических угроз, чрезвычайно опасных действий неадекватных пассажиров, непосредственно повлиявших на безопасность граждан на транспорте", - отметили в ведомстве.

До принятия закона электрошокеры могли использовать сотрудники вневедомственной охраны, частных охранных предприятий, судебные приставы, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии, даже работники федеральной почтовой связи и простые граждане.