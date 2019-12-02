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02.12.2019,  
02:05

Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг России

Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит заранее отслеживать пуски крылатых ракет, боевую авиацию и другие воздушные цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер". Первая из них уже заступила на боевое дежурство в Мордовии. С ее помощью можно круглосуточно вести дальнюю радиолокационную разведку на западном и южном стратегических направлениях. Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в настоящее время в России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В нее входят РЛС типа "Воронеж", главная задача которых - отслеживать пуски баллистических ракет по российской территории.

Ранее сообщалось о том, что загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух развернули на Дальнем Востоке и Балтике. Они способны обнаруживать надводные и воздушные цели на расстоянии до 200 миль.

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