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02.12.2019 18:45
Рубрика: Происшествия

Сам признался

Вип-менеджера будут судить в особом порядке
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8030)
Гарнизонный военный суд в Подмосковье приступил к рассмотрению дела бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга.

По сообщению помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, вина фигуранта этого уголовного дела полностью доказана. Горринг обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. На предварительном следствии он дал признательные показания. И раскрыл всю схему мошенничества.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Суд отказал Голунову в удовлетворении его жалобы на следователя

На заседании суда 2 декабря было принято решение провести судебное рассмотрение этого уголовного дела в особом порядке. В связи с активным сотрудничеством фигуранта со следствием.

По данным следствия, в момент совершения преступления подсудимый носил другую фамилию - Ганижев. А Горрингом он стал позже, скрываясь от правоохранительных органов. Однако это не уберегло его от задержания в столичном аэропорту в 2019 году.

Следствие считает, что он получил взятку в размере 19 миллионов рублей от предпринимателя. За эти деньги он, являясь доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, пообещал бизнесмену обеспечить "беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности" на территории этого административного подразделения.

Следователи установили, что деньги переводили частями на счета фирм-однодневок. После того как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг потребовал от него еще 5 миллионов рублей. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. При получении этой суммы вымогатель был задержан.

Происшествия Правосудие Следствие
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