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02.12.2019 23:27
Рубрика: В мире

Охотники за прошлым

В Берлине обокрали музей Штази
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8030)
В Берлине неизвестные обокрали музей бывшего министерства безопасности ГДР (Штази) - исследовательский и мемориальный центр, посвященный политической системе бывшей Восточной Германии.
Музей Штази не отличается особыми богатствами, но это не остановило преступников, которые за 15 минут сумели вынести все, что сочли ценным. Фото: AFP Музей Штази не отличается особыми богатствами, но это не остановило преступников, которые за 15 минут сумели вынести все, что сочли ценным. Фото: AFP
Музей Штази не отличается особыми богатствами, но это не остановило преступников, которые за 15 минут сумели вынести все, что сочли ценным. Фото: AFP

В числе похищенного - ордена и украшения времен ГДР стоимостью несколько тысяч евро.

В частности, по словам директора музея Йорга Дризельмана, пропали восемь или девять наград, среди них орден "За заслуги перед Отечеством", орден Ленина, медаль "Герой Cоветского Cоюза", а также орден Карла Маркса, который принадлежал крупному чиновнику ГДР Александру Шальк-Голодковскому и был продан в 2017 году за восемь тысяч евро. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

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Помимо наград пропали обручальные кольца, кольца с драгоценными камнями и жемчугом, часы и браслет. Эти украшения в свое время были конфискованы сотрудниками Штази у восточных немцев, пытавшихся пробраться на Запад. Большая часть подобных вещей была после падения Берлинской стены возвращена владельцам, однако хозяева некоторых предметов не были найдены, и тогда бесхозные драгоценности становились экспонатами.

По предварительным данным полиции, один или несколько преступников забрались в музей через окно на втором этаже, разбили несколько витрин, забрали ордена и драгоценности, после чего скрылись. Все ограбление заняло примерно 15 минут. Охрана, по словам Дризельмана, проверяет музей лишь периодически, а не находится в нем всю ночь. Так случилось, что как раз на момент ограбления ее не было на месте.

Общая сумма похищенного пока не ясна, поскольку в витрине в некоторых случаях находились копии, и надо выяснить, на месте ли подлинники. Так, из восьми похищенных наград, возможно, только одна была настоящей.

Один или несколько преступников забрались в музей через окно на втором этаже, забрали ордена и драгоценности и скрылись

Напомним, 25 ноября неизвестные ограбили "Зеленый свод" - сокровищницу в Дрездене, украв оттуда драгоценности примерно на 1 миллиард евро, включая знаменитый рубиновый гарнитур саксонского курфюрста Фридриха Августа II. Злоумышленники специально устроили пожар трансформатора, чтобы отключить сигнализацию и пробраться в хранилище. Полиция ищет четырех подозреваемых, за помощь в расследовании обещано 500 тысяч евро. А в 2017 году из Музея Боди в Берлине была похищена гигантская монета весом около 100 килограммов, сделанная из золота 24-каратной пробы.

Ранее музей Штази уже грабили в 2008 году, после чего много говорилось о необходимости усилить меры безопасности, однако сделано ничего не было.

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