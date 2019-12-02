В Эстонии пройдут масштабные киберучения НАТО

Масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition начинаются в Эстонии в понедельник и продлятся по шестое декабря. Они пройдут на базе Академии Сил обороны в городе Тарту, сообщили в эстонском минобороны.

В учениях примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса (Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция). Эти страны будут представлять около 700 специалистов, пишет РИА Новости.

Известно, что будет разыгран приближенный к реальности сценарий кибератаки, воздействие которой на жизненно важные системы государства и должны предотвратить представители стран-участниц. Планируется также отработать взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.