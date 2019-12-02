В Сан-Паулу 10 человек погибли в результате давки на вечеринке

В бразильском Сан-Паулу девять человек погибли и еще семеро поручили ранения различной степени тяжести в результате давки, возникшей на вечеринке. В мероприятии принимали участие пять тысяч человек.

Давку спровоцировала погоня полиции за мужчинами, нарушавшими порядок в районе Параизополис, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Reuters. Подозреваемые уходили от погони на мотоцикле. Затем они открыли огонь по сотрудникам полиции и попытались затеряться среди участников проходящей в районе вечеринки

Полицейские в ответ применили резиновые пули и химические средства. Происходящее спровоцировало панику среди присутствующих. Все пострадавшие в давке были госпитализированы. Полиция начала расследование.