В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В США легкомоторной самолет разбился недалеко от международного аэропорта города Сан-Антонио в Техасе. В результате погибли три человека.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. У воздушного судно возникли проблемы с двигателем по пути из города Шугар Ленд в Берне. Пилон предпринял попытку совершить посадку в аэропорту Сан-Антонио, однако безуспешно. Самолет упал почти в 140 метрах от взлетно-посадочной полосы.

На борту находились три человека, все они погибли, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC.