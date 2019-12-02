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02.12.2019 06:41
Рубрика: В мире

Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета

На юго-востоке Франции потерпел крушение вертолет со спасателями, которые оказывали помощь пострадавшим от паводков. ЧП произошло в воскресенье вечером.

Фото: pixabay.com
Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском

Связь с вертолетом сил гражданской безопасности пропала, когда воздушное средство направлялось в аэропорт департамента Вар, пишет ТАСС, ссылаясь на МВД. Были задействованы серьезные силы и средства для поиска.

В ночь на понедельник три человека, находившиеся на борту вертолета, были обнаружены мертвыми в районе коммуны Ров. О причинах крушения пока ничего не сообщается.

В мире Европа Франция Авиакатастрофы
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