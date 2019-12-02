Впервые в истории ВМС Японии женщина возглавила корабль ПРО

Впервые в истории японского военного флота женщина назначена командиром эсминца, оснащенного многоцелевой компьютеризированной системой слежения и перехвата баллистических ракет Aegis.

Церемония вступления в должность 48-летней капитана первого ранга Михо Отани состоялась в понедельник на базе ВМС Майдзуру, сообщает ТАСС, ссылаясь на Kyodo. Под командованием у Отани около 300 моряков эсминца "Меко". Корабль водоизмещением 7,5 тысячи тонн, оснащенный ракетами-перехватчиками, будет вести боевое дежурство в Японском море.

В последнее время женщины все активнее занимают высокие посты в японском военном флоте. Так, в прошлом году капитан первого ранга Реко Адзума впервые в истории возглавила группу из четырех боевых кораблей, включая крупнейший в ВМС страны вертолетоносец "Идзумо".