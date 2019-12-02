Новый закон касается компаний, которые ведут "направленную деятельность" в России, имеют сайты в доменной зоне .ru, .рф, или .москва, .moscow, размещают рекламу товаров и услуг, предназначенную для российских пользователей. За отказ хранить персональные данные граждан (а это любая информация о человеке, включая дату и место рождения, адрес проживания, семейное и социальное положение, данные о доходах, образовании, профессии) в России они могут быть оштрафованы на сумму от 2 млн до 6 млн рублей. При повторных нарушениях - от 6 млн до 18 млн рублей.

Раньше отдельных штрафных санкций за подобное нарушение в законе не было. По этой причине к компаниям применяли санкции лишь за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о самом факте выполнения требований. В частности, в апреле 2019 года суд оштрафовал за это соцсети Facebook и Twitter. По мнению Роскомнадзора, наказание - три тысячи рублей - было "несоизмеримо характеру нарушения".

Предусмотренную законом возможность, вносить сайты нарушителей по решению суда в специальный реестр и блокировать их, Роскомнадзор не использовал. По мнению главы ведомства Александра Жарова, крупные штрафы - более цивилизованный и эффективный метод реагирования в подобных ситуациях.

В Роскомнадзоре рассчитывают, что новые нормы закона заставят участников рынка, которые еще не исполнили требование о хранении данных в России, подчиниться. Срок требований к американским компаниям в этой части истекает в конце декабря 2019 года - начале января 2020 года.