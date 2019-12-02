Замглавы Минобрнауки назначен Александр Нарукавников

Александр Нарукавников стал новым заместителем министра высшего образования и науки РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

До этого назначения Нарукавников возглавлял департамент Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на связь, информатику, СМИ, периодическую печать и издание, передает ТАСС.

Занимавший до этого должность замминистра Денис Солодовников назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя.